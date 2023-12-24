Россиян предупредили об осложнениях после гриппа

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Грипп приводит к осложнениям у 10–12 % пациентов. Как этого избежать и устранить тяжелые последствия, рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
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