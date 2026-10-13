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Шняги.Нет

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Полистаем? Мемы, чтобы дожить до пятницы

Полистаем? Мемы, чтобы дожить до пятницы

Разгружаем голову после рабочего дняВо вторник особенно обидно вымотаться так, словно уже пятница. Неделя только стартовала, а серьёзных разговоров, срочных дел и полезных советов уже хоть отбавляй.

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