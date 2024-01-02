Politiki.net Так и хочется воскликнуть: "Ну ты то куда Атос - на старости лет". - Ох, наша многострадальная страна, за что тебе все это - вы только посмотрите сколько "язв", на ее теле, повыскакивало.
Атос утратил лоск в интервью назвал Россию страной трусов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Демешева
Не разрешать вообще гастролировать, за его речи. Хитрый , откажись от российского гражданства, слабо🙈
Ответить
2 час.
вага карлито
Браво!!! У нас все таки здоровых людей больше ибо пена что на слуху она выполняет определенный заказ! А мы избалованы советской культурой ! Там было все иначе не говоря уже вкусе! Согласен с Вами!
Ответить
2 час.
Лидия Курзаева
Никогда мне не нравился Смехов. Это он в фильме благородный Атос, а в жизни хитрый иуда.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии