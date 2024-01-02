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Атос утратил лоск в интервью назвал Россию страной трусов

Атос утратил лоск в интервью назвал Россию страной трусов

Politiki.net Так и хочется воскликнуть: "Ну ты то куда Атос - на старости лет". - Ох, наша многострадальная страна, за что тебе все это - вы только посмотрите сколько "язв", на ее теле, повыскакивало.

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Комментарии
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Тамара Демешева
Не разрешать вообще гастролировать, за его речи. Хитрый , откажись от российского гражданства, слабо🙈
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2 час.
вага карлито
Браво!!!  У нас  все таки здоровых людей  больше ибо пена что на слуху она выполняет определенный  заказ! А мы избалованы  советской культурой ! Там   было все иначе не говоря уже вкусе! Согласен с Вами!
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2 час.
Лидия Курзаева
Никогда мне не нравился Смехов. Это он в фильме благородный Атос, а в жизни хитрый иуда.
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1 час.

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