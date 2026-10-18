Сестра тяжеловеса Дениса Бойцова, Русского Тайсона, сообщила, что его жизнь оборвалась из-за тромба. Бойцов, один из перспективных российских боксёров начала 2010-х, ушёл в 40 лет.
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