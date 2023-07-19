Военное обозрение

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Рост переговоров с Китаем – оптимизм, пессимизм или все-таки реализм

Рост переговоров с Китаем – оптимизм, пессимизм или все-таки реализм

Модели глобализации 9–12 июля делегация Федерального Собрания РФ посетила Пекин, где была встречена весьма радушно.

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