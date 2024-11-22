Снегопады бьют рекорды в горах под Златоустом

Осадки на Таганае превысили средние показатели более чем в два раза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», постоянный снежный покров в этом году установился здесь в двадцатых числах октября, что на неделю раньше среднемноголетнего срока.
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