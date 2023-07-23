Водителя фуры, который решил бесплатно проехать по платной трассе, остановили со стрельбой

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ММ

Ой, дебилы! А камеры на что? Вообще, все щлагбаумы на всех платных дорогах надо снести! Камеры умеют не только номера записывать, но скорость и письма счастья высылать. Сделайте автоматическую рассылку квитанций после проезда платной дороги и забудьте о проблеме. А самое главное- убрать знаки ограничения скорости с платных дорог! Как то попадался на рекламу - платная дорога в Краснодарском крае возле Кореновки. Ограничение 90, камеры тотально + проносящиеся с огромной скоростью дорогие машины!