ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «СТАНДАРТЫ НАТО» НЕ ПОМОГАЮТ ВСУ – ПОТЕРИ, ПОТЕРИ, ПОТЕРИ

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО В то время как Российская армия оттесняла украинские войска на север, совершая небольшие атаки в Запорожской области, прошлой ночью украинская армия предприняла внезапную атаку на участке Орехов – Работино при поддержке большого количества бронетехники, пишет Телеграм-канал Милитарист.