БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 256 подписчиков

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «СТАНДАРТЫ НАТО» НЕ ПОМОГАЮТ ВСУ – ПОТЕРИ, ПОТЕРИ, ПОТЕРИ

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «СТАНДАРТЫ НАТО» НЕ ПОМОГАЮТ ВСУ – ПОТЕРИ, ПОТЕРИ, ПОТЕРИ

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО В то время как Российская армия оттесняла украинские войска на север, совершая небольшие атаки в Запорожской области, прошлой ночью украинская армия предприняла внезапную атаку на участке Орехов – Работино при поддержке большого количества бронетехники, пишет Телеграм-канал Милитарист.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх