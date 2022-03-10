США причастны к созданию биологического оружия на Украине

В созданных американцами на Украине лабораториях проводились эксперименты в том числе и с образцами коронавируса летучих мышейВооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.