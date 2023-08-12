БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Потеря Нигера заставила нервничать власти США

Потеря Нигера заставила нервничать власти США

Эксперты объяснили нервозность США в отношении ситуации в Нигере @ Carley Petesch/AP/ТАСС Tекст: Дарья Волкова США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму.

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