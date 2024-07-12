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Единство во Христе: Чем важны для каждого русского Святые апостолы Пётр и Павел?

Единство во Христе: Чем важны для каждого русского Святые апостолы Пётр и Павел?

12 июля — день, символизирующий нашу истинную свободу и единство во Христе. Чем важен для каждого русского пример Святых первоверховных апостолов Петра и Павла?Сегодня, 12 июля все православные верующие отмечают праздник Святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла.

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