Единство во Христе: Чем важны для каждого русского Святые апостолы Пётр и Павел?

12 июля — день, символизирующий нашу истинную свободу и единство во Христе. Чем важен для каждого русского пример Святых первоверховных апостолов Петра и Павла?Сегодня, 12 июля все православные верующие отмечают праздник Святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла.