В ТГМУ создано новое вещество против рака из водорослей и европия

Ученые Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) совместно с учеными Института химии ДВО РАН создали новое вещество, образуемое добавлением редкоземельного элемента европия к природному соединению хлорину е6, выделяемому из водорослей.
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