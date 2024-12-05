Владимир Иванович Даль - офицер, врач и просто сорвиголова

Сегодня Владимир Иванович Даль известен главным образом созданием одного из величайших произведений русской культуры - "Толкового словаря великого живого русского языка" (написание которого он, кстати, потратил 53 года).
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