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Врач рассказал, что чаще всего достают из тел нижегородцев

Врач рассказал, что чаще всего достают из тел нижегородцев

Чаще всего в телах нижегородцев застревают наушники и кости.Врач рассказал, какие предметы чаще всего достают из тел нижегородцев: наушники, кости, иглы (их случайно глотают портные), бусины и небольшие батарейки (из носа у детей).

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