⚡️ Пакистан применит ядерное оружие, если появится угроза существованию государства — министр обороны Пакистана.
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⚡️ Пакистан применит ядерное оружие, если появится угроза существованию государства — министр обороны Пакистана.
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