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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич закрыл вторую четверть матча с «Атлантой» попаданием с середины площадки под сирену

Центровой «Денвера» забросил на исходе второй четверти.  Серб записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.

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