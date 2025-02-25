Актриса Надежда Сысоева назвала качества, которыми должен обладать ее избранник

Актриса и юмористка Надежда Сысоева описала в интервью "Леди Mail" мужчину своей мечты. По словам Сысоевой, ее будущий избранник должен быть добрым, благородным, смелым, ответственным, харизматичным, иметь чувство юмора, любить детей и животных.