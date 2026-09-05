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Регионы России

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Путин дал старт отгрузке нефти проекта «Восток Ойл»

Путин дал старт отгрузке нефти проекта «Восток Ойл»

Президент России Владимир Путин запустил транспортировку первой нефти по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому терминалу порта «Бухта Север» в Красноярском крае.

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