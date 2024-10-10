Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Санкт-Петербург, чтобы обсудить соглашения по газу. «Безопасность энергоснабжения — это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения», — цитирует его РИА Новости.