Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Санкт-Петербург, чтобы обсудить соглашения по газу. «Безопасность энергоснабжения — это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения», — цитирует его РИА Новости.
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