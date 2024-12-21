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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Ландалусе: «Меня впечатлило, насколько Алькарас простой человек. Он удивительный, и я считаю, что это одна из причин его успеха»

Мартин Ландалусе: «Меня впечатлило, насколько Алькарас простой человек. Он удивительный, и я считаю, что это одна из причин его успеха»

18-летний испанец Ландалусе – 151-я ракетка мира и чемпион одного «Челленджера». «У меня очень хорошие отношения с Карлосом.

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