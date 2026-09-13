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Мы просто хотели съездить к морю… а получилась совсем другая история

Мы просто хотели съездить к морю… а получилась совсем другая история

Собирались мы к морю всей семьёй — я, муж Андрей, наша десятилетняя дочка Алиса и, разумеется, наш пёс Бося, лохматый дворовый метис неопределённой породы, прибившийся к нам три года назад прямо со двора и с тех пор считавшийся полноправным членом семьи, без которого никакая поездка попросту не мыслилась.

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