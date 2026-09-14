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Татар-информ

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«Оттуда исходил странный запах»: чем отравились посетители казанского кафе

«Оттуда исходил странный запах»: чем отравились посетители казанского кафе

В Казани произошло массовое отравление клиентов кафе на Беломорской. Люди обратились в больницы с симптомами кишечной инфекции, большинство госпитализированы.

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