Победа над раком, возвращение к съемкам, скандалы: где сейчас Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили может вернуться к работе уже 1 ноября. Что об этом известно, как идет его реабилитация после победы над раком, какие последние новости выходили о шоумене? Что известно о победе Кушанашвили над раком О скором возвращении телеведущего к съемкам сообщил его друг, продюсер Табриз Шахиди.
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