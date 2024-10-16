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Мода и Шоу-бизнес

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Победа над раком, возвращение к съемкам, скандалы: где сейчас Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили может вернуться к работе уже 1 ноября. Что об этом известно, как идет его реабилитация после победы над раком, какие последние новости выходили о шоумене? Что известно о победе Кушанашвили над раком О скором возвращении телеведущего к съемкам сообщил его друг, продюсер Табриз Шахиди.

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