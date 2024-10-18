ЦАХАЛ: у убитого главы ХАМАС Синвара нашли пистолет и 40 тыс. шекелей

При осмотре тела ликвидированного израильскими военными главы ХАМАС Яхьи Синвара обнаружены оружие и деньги, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии