На выходных курян ждут +8 градусов и сильный ветер

Близость циклонической депрессии над юго-востоком Русской равнины скажется на погоде Курской области в первую очередь довольно ощутимым ветром, порывы которого особенно сегодня, в субботу, могут достигать 12-14 метров в секунду.
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