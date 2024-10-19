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Курские новости

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На выходных курян ждут +8 градусов и сильный ветер

На выходных курян ждут +8 градусов и сильный ветер

Близость циклонической депрессии над юго-востоком Русской равнины скажется на погоде Курской области в первую очередь довольно ощутимым ветром, порывы которого особенно сегодня, в субботу, могут достигать 12-14 метров в секунду.

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