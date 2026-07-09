SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Бывший муж Юлии Началовой и экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся из Германии в Россию для лечения рака

Бывший муж Юлии Началовой и экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся из Германии в Россию для лечения рака

46-летний Евгений Алдонин, экс-капитан сборной России по футболу и бывший муж Юлии Началовой, вернулся из Германии в Россию для лечения рака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии