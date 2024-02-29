«Джеймс Уэбб» запечатлел одинокую галактику NGC 1559

Галактика NGC 1559 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy, J. Lee and the PHANGS Team Спиральная галактика с перемычкой NGC 1559 считается одиноким объектом, так как она не имеет близких соседей и не является частью каких-либо звездных скоплений.
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