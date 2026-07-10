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Парламентская газета

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Мурашко призвал прививать основы ЗОЖ с детского возраста

Мурашко призвал прививать основы ЗОЖ с детского возраста

Основы здорового образа жизни следует прививать с малых лет, и большую роль в этом играют родители. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» 10 июля.

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