Мурашко призвал прививать основы ЗОЖ с детского возраста

Основы здорового образа жизни следует прививать с малых лет, и большую роль в этом играют родители. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» 10 июля.
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