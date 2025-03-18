AP отозвало материал о «дружбе» Трампа и Путина

Статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина «хорошими друзьями», отозвало американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP), 18 марта сообщается в заявлении агентства.
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