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«Акрон» и Лончар продлили контракт до 2028 года

« Акрон » объявил о продлении контракта со Стефаном Лончаром . Новое соглашение с черногорским полузащитником будет действовать до 2028 года.

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