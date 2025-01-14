Daily Mail: плохая эрекция может предвещать болезни сердца и сосудов

Врач скорой помощи и профессор Университетов Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй рассказал, что эректильная дисфункция может быть первым признаком серьезных проблем со здоровьем, в том числе инсульта или инфаркта.
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