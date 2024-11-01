В Астрахани экс-руководителя строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

Уголовное дело в отношении генерального директора организации, который провернул мошенническую схему при строительстве объектов водоснабжения в приволжском селе Началово, рассмотрит суд Астрахани, об этом 31 октября сообщает издание «Астрахань 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии