Неустойку в 261 млн рублей и пени предъявили концессионеру школ в Новосибирске

По самым оптимистичным прогнозам, концессионные школы могут быть достроены лишь к концу 2024 года.В Новосибирской области концессионеру, который должен возвести шесть школ, правительство региона предъявило неустойку в размере 261 млн рублей.
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