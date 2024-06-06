Epic Games Store устроил раздачу супергеройской тактики Marvel's Midnight Suns от создателей XCOM — российских игроков оставили без подаркаКак и предсказывал проверенный инсайдер billbil-kun, 6 июня в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача тактической супергеройской ролевой игры Marvel’s Midnight Suns от Firaxis Games (серия XCOM).
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