Число официально работающих россиян выросло на 1,3 млн за четыре года

Главное в тезисах: Тезис 1: За четыре года число официально трудоустроенных россиян выросло на 1,3 млн человек, а количество трудоспособных граждан без официального дохода сократилось на 3,7 млн — об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил глава ФНС Даниил Егоров.
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