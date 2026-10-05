Число официально работающих россиян выросло на 1,3 млн за четыре года

Главное в тезисах: Тезис 1: За четыре года число официально трудоустроенных россиян выросло на 1,3 млн человек, а количество трудоспособных граждан без официального дохода сократилось на 3,7 млн — об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил глава ФНС Даниил Егоров.