ПриколистыПолитика«Еще раз про любовь». Как этот ужас мог восхищать? Беляков Чувствую: она шевелится внутри, пробуждается, разворачивается. Прям страшно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГБГалина БахмутоваЯ - женщина ну оооочень старшего поколения. Но, помню, когда в юном возрасте посмотрела этот фильм, абсолютно не поняла главную героиню и тоже пришла к выводу, что она невменько. А вот песню про моря и кораллы и сейчас иногда напеваю. Кстати, дамочек с повышенной виктимностью и заниженной самооценкой сейчас тоже хватаетElena GusevaАвтор прав. Однако невредно для него было бы повторить правила пунктуации.Комментировать
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