Приколисты

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«Еще раз про любовь». Как этот ужас мог восхищать?

«Еще раз про любовь». Как этот ужас мог восхищать?

Беляков Чувствую: она шевелится внутри, пробуждается, разворачивается. Прям страшно.

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Галина Бахмутова
Я - женщина ну оооочень старшего поколения. Но, помню, когда в юном возрасте посмотрела этот фильм, абсолютно не поняла главную героиню и тоже пришла к выводу, что она невменько. А вот песню про моря и кораллы и сейчас иногда напеваю. Кстати, дамочек с повышенной виктимностью и заниженной самооценкой сейчас тоже хватает
Elena Guseva
Автор прав. Однако невредно для него было бы повторить правила пунктуации.

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