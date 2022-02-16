Пожар произошел в частном доме в центре Тюмени

В Тюмени на улице Республики произошел пожар в большом частном доме. Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, для тушения частного дома размеров 10 на 12 метров понадобилось привлечь 24 пожарных и восемь единиц спецтехники.