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Пожар произошел в частном доме в центре Тюмени

Пожар произошел в частном доме в центре Тюмени

В Тюмени на улице Республики произошел пожар в большом частном доме. Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, для тушения частного дома размеров 10 на 12 метров понадобилось привлечь 24 пожарных и восемь единиц спецтехники.

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