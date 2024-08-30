РИА Новости: на Попова вышли при расследовании коррупции должностных лиц

Сотрудники правоохранительных органов выявили причастность бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к мошенническим действиям в парке «Патриот» во время расследования другого коррупционного преступления должностных лиц.
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