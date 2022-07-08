В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли республику 44 раза

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки украинские войска обстреляли восемь населённых пунктов в ДНР 44 раза, выпустив 137 боеприпасов.