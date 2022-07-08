RT Russia

10 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Скобин
    вот хрен вам дипломатически - только победа на границе с трибуналом убийц-преступниковВ Финляндии призв...
  • Андрей Юровский
    А в России есть футбол?Титов считает «Зе...
  • Александр Петрушин
    Шакалам европинсии вообще бы не вякатьЭкс-президент Пол...

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли республику 44 раза

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли республику 44 раза

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки украинские войска обстреляли восемь населённых пунктов в ДНР 44 раза, выпустив 137 боеприпасов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх