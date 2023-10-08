США усилили слежку за иранскими военными кораблями в Ормузском проливе

Вашингтон усилил свое военное присутствие в Ормузском проливе, используя для патрулирования и наблюдения за иранскими военными судами беспилотные подводные и надводные аппараты и самолеты, заявили в Пятом флоте военно-морских сил (ВМС) США, 7 октября сообщает иранское агентство Mehr.
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