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США усилили слежку за иранскими военными кораблями в Ормузском проливе

США усилили слежку за иранскими военными кораблями в Ормузском проливе

Вашингтон усилил свое военное присутствие в Ормузском проливе, используя для патрулирования и наблюдения за иранскими военными судами беспилотные подводные и надводные аппараты и самолеты, заявили в Пятом флоте военно-морских сил (ВМС) США, 7 октября сообщает иранское агентство Mehr.

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