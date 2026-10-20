Скамейка для двоих Во дворе у дома номер двенадцать стояла старая скамейка. Краска на ней облупилась, одна доска чуть покосилась, а спинка держалась на двух железных ножках, которые каждый год обещали починить — и каждый год забывали.
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