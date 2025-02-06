Накануне издание Bild опубликовало заметку, в которой говорилось о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер внезапно оказался на встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.
Европа выбрала войну
Комментарии
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Леонид Руси
Гейропка хочет всю территорию России, но желающих умирать у них мало... Поэтому они потеряют всё... Время правления пидоров закончилось... В пыльный мешок и в море... У них всё на понтах )))
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Военный психоз западу выгоден , так как оправдывает производство нового оружия и консолидирует обманутый народ ...Если бы на Западе деньгами были золотые монетки...Запад не мог бы тратить огромные суммы на *оборону*...Злотых монеток много не начеканишь !..Доллар и евро - бумажные фиатные деньги...Запад их может напечатать для себя сколько угодно ! Нам с деньгами и расходами на войну -тяжелее : нам деньги надо ЗАРАБОТАТЬ , продать реальные нефть и газ...Потому что рубль ПРИВЯЗАН к доллару , а не наоборот... Западу выгодны расходы на войну : военные заводы получают заказы и деньги...
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Именно так. И ничего личного - только деньги, только распил, только успеть урвать. А ще говорят, "перед смертью не надышишься" - старательно пытаются опровергнуть поговорку. Изнутри ЕС этот цирк уже сильно смахивает на театр абсурда. В прочем, каковы актеры - таков и театр.
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1 час.
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