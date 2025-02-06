Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • игорь
    /В Кремле пляшут от радости./..- не помню плясок от радости,когда таракана раздавлю..подох никодим.да и хрен с ним...Мы на дне: Финлян...
  • Игорь Василевский
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  • Алиса Майская
    Именно так. И ничего личного - только деньги, только распил, только успеть урвать. А ще говорят, "перед смертью не на...Европа выбрала войну

Европа выбрала войну

Европа выбрала войну

Накануне издание Bild опубликовало заметку, в которой говорилось о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер внезапно оказался на встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.

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Комментарии
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Леонид Руси
Гейропка хочет всю территорию России, но желающих умирать у них мало... Поэтому они потеряют всё... Время правления пидоров закончилось... В пыльный мешок и в море... У них всё на понтах )))
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Военный  психоз  западу    выгоден ,  так  как  оправдывает  производство  нового  оружия  и  консолидирует  обманутый  народ  ...Если  бы  на  Западе  деньгами  были  золотые  монетки...Запад  не  мог  бы  тратить огромные  суммы  на  *оборону*...Злотых  монеток  много  не  начеканишь  !..Доллар  и  евро  -  бумажные фиатные  деньги...Запад  их  может  напечатать  для  себя  сколько  угодно  ! Нам  с  деньгами  и  расходами  на  войну  -тяжелее : нам  деньги  надо    ЗАРАБОТАТЬ ,  продать  реальные  нефть  и  газ...Потому  что  рубль    ПРИВЯЗАН    к  доллару  ,  а  не  наоборот...   Западу  выгодны  расходы  на  войну  :  военные  заводы  получают  заказы  и  деньги...
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Именно так. И ничего личного - только деньги, только распил, только успеть урвать. А ще говорят, &quot;перед смертью не надышишься&quot; - старательно пытаются опровергнуть поговорку. Изнутри ЕС этот цирк уже сильно смахивает на театр абсурда. В прочем, каковы актеры - таков и театр.
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1 час.
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