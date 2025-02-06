Европа выбрала войну

Гейропка хочет всю территорию России, но желающих умирать у них мало... Поэтому они потеряют всё... Время правления пидоров закончилось... В пыльный мешок и в море... У них всё на понтах )))

ВА

Владимир Акулов

Военный психоз западу выгоден , так как оправдывает производство нового оружия и консолидирует обманутый народ ...Если бы на Западе деньгами были золотые монетки...Запад не мог бы тратить огромные суммы на *оборону*...Злотых монеток много не начеканишь !..Доллар и евро - бумажные фиатные деньги...Запад их может напечатать для себя сколько угодно ! Нам с деньгами и расходами на войну -тяжелее : нам деньги надо ЗАРАБОТАТЬ , продать реальные нефть и газ...Потому что рубль ПРИВЯЗАН к доллару , а не наоборот... Западу выгодны расходы на войну : военные заводы получают заказы и деньги...