Петербургский депутат предлагает новые правила для работы в такси

Предложение уже направлено в Минтранспорта РФ Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой обновить правила трудоустройства таксистов в крупных российских городах.
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