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    А написал я вам ради шутки.Псаки ещё не знает что Аральское море (озеро) начали возрождать,а как узнает что в Арал вн...Корабли и катера ...
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Олимпийский чемпион лейтенант Муса Евлоев вернулся в Москву из Токио

Олимпийский чемпион лейтенант Муса Евлоев вернулся в Москву из Токио

В столичном аэропорту представителей Центрального спортивного клуба Армии встретили родственники и многочисленные друзья, воспитанники спортивных школ армейского Клуба, представители правительства Республики Ингушетии, а также многочисленные СМИ .

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