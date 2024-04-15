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Военное обозрение

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Эксперты предполагают, что Иран использовал РЭБ-имитацию ракет для введения в заблуждение ПВО Израиля

Эксперты предполагают, что Иран использовал РЭБ-имитацию ракет для введения в заблуждение ПВО Израиля

Растёт число стран, утверждающих, что они помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

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