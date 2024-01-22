В Госдуме назвали условие для открытого конфликта России и НАТО

91 тысяча человек, 31 страна-участница, включая Швецию, — так, с размахом, НАТО планирует провести учения Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник — 2024»), которые начнутся уже на следующей неделе и продлятся до конца мая.
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