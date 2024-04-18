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Мы соседи по планете

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Маленькие преступники Викторианской эпохи

Маленькие преступники Викторианской эпохи

Воришки наволочек, взломщики магазинов и мелкие мошенники — малолетние преступники, которых сто лет назад в Великобритании пороли розгами, отправляли на исправительные работы и даже сажали во взрослые тюрьмы за мелкое хулиганство.

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