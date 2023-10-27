Возможно, существует очень простое объяснение парадокса Ферми

Если вы не слышали о парадоксе Ферми, то он звучит примерно так: учитывая обширность Вселенной и вероятность возникновения жизни в других местах, почему ни одна инопланетная цивилизация не вышла на связь? За то короткое время, что мы занимаемся поисками, мы нашли множество экзопланет.