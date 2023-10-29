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Стало известно, что за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту

Стало известно, что за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов сообщил, что банки за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту, сообщает информационное агентство "Прайм".

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