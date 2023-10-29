Стало известно, что за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов сообщил, что банки за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту, сообщает информационное агентство "Прайм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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