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Волошко: вещи погибшего разведчика отряда «Тигр» станут памятью всего Приморья

Волошко: вещи погибшего разведчика отряда «Тигр» станут памятью всего Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в церемонии передачи личных вещей и фотографий Героя Приморья Александра Иваровского в Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.

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