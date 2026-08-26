Волошко: вещи погибшего разведчика отряда «Тигр» станут памятью всего Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в церемонии передачи личных вещей и фотографий Героя Приморья Александра Иваровского в Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии